Vogtei -

Ein Motorradfahrer ist auf einer Landstraße in der Nähe der Gemeinde Vogtei (Unstrut-Hainich-Kreis) in den Gegenverkehr gefahren und gestorben. Der 48-Jährige kam aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links auf die andere Fahrbahn ab, wie ein Polizeisprecher am Samstagmorgen sagte.

Ein entgegenkommender Lastwagen konnte dem Motorradfahrer nicht ausweichen. Der 48-Jährige starb bei dem Zusammenstoß. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag zwischen den Ortsteilen Niederdorla und Oberdorla.

Von LVZ