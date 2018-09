Simselwitz

Der 46-jährige Fahrer einer Suzuki befuhr die S 32 in Richtung Schallhausen. Gut 200 Meter nach dem Ortsausgang Simselwitz kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Weidezaun und stürzte auf dem angrenzenden Feld. Der Mann erlitt schwere Verletzungen, an denen er am Unfallort verstarb. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich insgesamt auf rund 2500 Euro. Die genaue Unfallzeit ist derzeit nicht bekannt. Ein Grundstücksbesitzer fand den Motorradfahrer am Sonntag gegen 10.50 Uhr am Unfallort. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen bzw. zur Unfallzeit machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 0371/87400 bei der Verkehrspolizeiinspektion Chemnitz zu melden.

Von daz