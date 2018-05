Leisnig

In Trümmern liegt der Betonmülleimer an der Döbelner Straße in Leisnig. Am frühen Sonntagmorgen gegen 1.55 Uhr zündeten Unbekannte in einen Böller. Die Explosion zerstörte den Mülleimer derart, dass Betonstücke im Umfeld lagen und auch die Scheibe eines parkenden Dacia beschädigten. Der Sachschaden summiert sich auf rund 550 Euro.

Strafrahmen beginnt bei einem Jahr

Die Polizei ermittelt nun wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Vor Ort stellten die Beamten Reste pyrotechnischer Erzeugnisse sicher. Das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion ist ein Verbrechen. Der Strafrahmen beginnt bei einem Jahr Haft.

Von daz