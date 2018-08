Sebnitz

Bei einer Attacke auf zwei Muslime in der sächsischen Schweiz ist ein 32-jähriger Leipziger leicht verletzt worden. Wie das Landeskriminalamt am Montag in Dresden mitteilte, griffen auf einem Supermarktparkplatz in Sebnitz (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) mindestens drei Deutsche einen 32-jährigen Deutschen und dessen 31 Jahre alte türkische Begleiterin an. Nach „islamfeindlichen Provokationen“ sei es gegen 20.10 Uhr aus der Gruppe zu „körperlichen Bedrängungen und Tätlichkeiten“ gekommen. Dabei sei der 32-Jährige leicht verletzt worden.

Beide Geschädigte sind demnach muslimischen Glaubens und waren aus Leipzig zu Besuch. Die Frau habe ein Kopftuch getragen. Die Polizei nahm den Angaben zufolge drei Tatverdächtige im Alter von 34, 40 und 43 Jahren vorläufig fest, ließ sie später aber wieder auf freien Fuß.

Polizei sucht Zeugen

Um die genaue Anzahl der Täter und den Tathergang zu ermitteln, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Demnach hatten sich bereits vor dem Angriff in und vor dem Penny-Supermarkt an der Schillerstraße mehrere aggressive, betrunkene Personen aufgehalten.

Die Ermittlungen führt das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum (PTAZ) der sächsischen Polizei. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter 0351 / 48 32 23 3 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Von LVZ