Magdeburg

1500 Patronen für das Sturmgewehr AK47-Kalaschnikow – diesen Fund machten am Donnerstag Beamte der Magdeburger Polizei im Stadtteil Westerhüsen. Und das auch noch durch einen ungewöhnlichen Zufall: Unbekannte Diebe waren zuvor in das Haus eingedrungen. Die Munition war im Inneren eines Tresors verstaut, den die Einbrecher aufgebrochen hatten. Ein zweiter Tresor wurde ebenfalls gewaltsam geöffnet.

Das Haus im Bereich der Welsleber Straße war zum Tatzeitpunkt unbewohnt. Der 55-jährige Besitzer befand sich währenddessen im Ausland, weshalb bisher nicht geklärt werden konnte, ob Patronen entwendet wurden. Durch die Kriminaltechnik wurden Spuren gesichert, ebenso wurde die Munition sichergestellt, teilte das Polizeirevier Magdeburg am Freitag mit. Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich um alte Munition aus DDR-Beständen.

Erst am Dienstag waren in einem nahegelegenen Haus in der Sohlener Straße im selben Stadtteil mehrere Schusswaffen und Chemikalien gefunden und sichergestellt worden. Ein 65-Jähriger seine zwei 39- und 31-jährigen Söhne wurden dabei vorläufig festgenommen. Die Polizei Magdeburg bestätigte auf LVZ-Anfrage jedoch, dass es keinen Zusammenhang zwischen den beiden Ereignissen gibt.

von CN