Eilenburg

Die Altpapiersortieranlage in der Eilenburger Papierfabrik steht nach einem Zwischenfall mit illegal entsorgten Giftstoffen weiter still. Die Anlage müsse erst professionell gereinigt werden, sagte eine Sprecherin am Donnerstagmorgen. Den fünf betroffenen Mitarbeitern, die wegen Reizungen der Atemwege und Augen betriebsärztlich behandelt werden mussten, gehe es gut.

Hochgiftiges Insektizid auf dem Förderband

Auf einem Förderband beziehungsweise in der Papiermaschine einer Altpapiersortieranlage war am Montagnachmittag aus einem vermutlich aufgeplatzten Behältnis eine gelbe pulverförmige Substanz ausgetreten, die sich nach einer Untersuchung in einem Labor als ein seit Jahren verbotenes hochgiftiges Insektizid herausstellte.

Kriminalpolizei ermittelt

Die Leitung der Firma hatte daraufhin die Landesdirektion/Abteilung Arbeitsschutz und die Kriminalpolizei informiert. Die Kripo ermittelt nun wegen des Verdachts des unerlaubten Umganges mit Abfällen in Tateinheit mit einer Körperverletzung ein.

Von ka