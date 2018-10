Colditz

Bei dem Toten, der am Donnerstag in der Mulde bei Colditz gefunden wurde, handelt es sich wohl um einen Mann aus Zschadraß. „Wir haben die starke Vermutung, dass der Mann von dort stammt“, sagte Katharina Geyer von der Polizeidirektion Leipzig. Gesichert sei diese Erkenntnis noch nicht, betont die Sprecherin. Der Tote müsse noch identifiziert werden.

Zur Galerie Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst bargen am Donnerstag eine männliche Leiche aus der Zwickauer Mulde bei Colditz.

Verbrechen ist in Colditz ausgeschlossen

Ein Verbrechen schließt die Polizei nach jetzigem Ermittlungsstand aus. „Es gibt keine Anzeichen auf Gewalteinwirkung“, so Geyer weiter. Eine Strafttat liege demnach nicht vor.

Die Leiche wird derzeit in der Gerichtsmedizin in Leipzig untersucht. Dabei werden insbesondere die Zähne des Toten inspiziert, um zweifelsfrei eine DNA nachzuweisen. Der Tote habe schon starke Fäulniserscheinungen gezeigt, so Geyer. Vermutlich befand sich der Mann schon einige Zeit in der Mulde.

Ein Mitarbeiter der Wasserwerke in Colditz hatte die Leiche am Donnerstag nahe dem Kraftwerk gefunden. Er verständigte die Polizei. Der Fundort wurde daraufhin weiträumig abgesperrt, da Experten der Kriminaltechnik und Gerichtsmedizin zum Einsatz kamen. Die Bergungsarbeiten dauerten bis in die Nachmittagsstunden an. Polizei und Rettungsdienst bargen den leblosen Körper aus dem Wasser.

Von gap