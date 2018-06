Leipzig

Nach einem Lkw-Unfall ist die A14 in Richtung Magdeburg seit kurz nach 16 Uhr gesperrt. Zwischen dem Parkplatz Petersberg Ost und der Abfahrt Halle-Trotha war ein Lastwagen in einer Baustelle verunglückt. Der genaue Unfallhergang ist laut dem Führungs- und Lagezentrum der Polizei in Halle noch unklar. Es blieb bei Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Die Bergung des Lastwagens gestalte sich allerdings schwierig, wie es von der Polizei hieß. Die Autobahn-Sperrung soll noch mindestens bis 24 Uhr andauern.

luc