Chemnitz

Die Chemnitzer Polizei hat nach einer Reihe von Drohanrufen beim Jugendamt am Donnerstag eine Frau festgenommen. Das teilten die Beamten am Freitag mit. Demnach sei die 34-Jährige in der Nähe einer innerstädtischen Telefonzelle geschnappt worden. Auch einen 55 Jahre alten Begleiter setzen die Einsatzkräfte zunächst fest. Ein Tatverdacht gegen ihn habe sich aber nicht erhärtet.

Von dem Apparat am Jakobikirchplatz war am Donnerstag erneut ein Drohanruf abgesetzt worden, so die Ermittler weiter. Die Frau soll für weitere Telefonate mit Bombendrohungen in den vergangenen vier Wochen ebenfalls verantwortlich sein. Die städtische Behörde musste deshalb mehrfach evakuiert werden.

Als Motiv für die Taten nannten die Beamten Frustration wegen Unstimmigkeiten mit dem Amt.

Die Chemnitzer Kriminalpolizei ermittelte wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten.

Von mro