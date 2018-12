Leipzig

Nach dem mutmaßlichen Terroranschlag auf einem Straßburger Weihnachtsmarkt mit drei Toten haben die Leipziger Polizei und die Stadt über die Sicherheitslage in der Messestadt beraten. Laut Polizei liegen aktuell keine Hinweise und Erkenntnisse vor, aus denen sich eine konkrete Gefährdung speziell für den Weihnachtsmarkt in Leipzig ableiten lasse.

„Das Ereignis von Straßburg bestätigt die immer als latent bezeichnete Terrorgefahr“, so ein Polizeisprecher. Alle Sicherheitsbehörden stünden in ständigem Austausch, die Verantwortlichen seien entsprechend sensibilisiert.

Ähnlich ordnete auch die Stadt Leipzig die Situation ein. Nach den Ereignissen am Dienstagabend hätten sich die Verantwortlichen der Stadt, des Marktamts und der Polizei zusammengesetzt und über die Lage beraten. Es gebe momentan keinen Anlass, etwas zu ändern, sagte ein Sprecher. Bereits vor Beginn des Weihnachtsmarktes hatte das Ordnungsamt über ein erneuertes Sicherheitskonzept informiert.

Wenig Anzeigen bisher

Auch sonst zieht die Leipziger Polizei nach der Hälfte des Marktes eine positive Bilanz. Erst ein Taschendiebstahl sei bisher angezeigt worden, so ein Sprecher. Organisierte Banden seien in diesem Jahr offenbar nicht unterwegs.

Allerdings kam es bereits zu mindestens zwei Körperverletzungen. Am Montag war den Angaben der Polizei zufolge ein 57-Jähriger von zwei Unbekannten angegriffen und verletzt worden. In der Vorwoche war ein Streit um einen Baumstriezel eskaliert: Weil eine 27-jährige Kundin nicht auf ihr Anrecht auf das letzte Gebäckstück des Tages verzichten wollte, war sie bedroht und dann mit Pfefferspray attackiert worden.

Behörden wachsam

Auch Sachsens Innenminister Roland Wöller ( CDU) sieht nach der Terrorattacke von Straßburg keinen Anlass, Weihnachtsmärkte im Freistaat zu meiden. „Dieser Anschlag in Straßburg ist ein Anschlag auf uns alle und die freiheitliche und friedliche Art, in Europa zu leben. Gerade nach einer so schrecklichen Tat sollten wir uns nicht einschüchtern lassen und bewusst ein Zeichen gegen Angst, Hass und Gewalt setzen“, sagte er am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

Die sächsischen Sicherheitsbehörden hätten die Situation noch einmal genauer geprüft und seien mit großer Wachsamkeit auf den Weihnachtsmärkten unterwegs.

Von Josephine Heinze (mit dpa)