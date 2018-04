In Magdeburg - Nackter Mann spricht Kinder an

Ein 33-Jähriger soll sich in Magdeburg auf offener Straße erst völlig nackt zwei Mädchen genähert und dann einen Polizisten gewürgt und verletzt haben. Der Verdächtige wurde am späten Sonntagnachmittag von Zeugen beobachtet, wie er die elf und zwölf Jahre alten Kinder auf „sexuell erniedrigende Weise“ ansprach, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Alarmierte Polizisten konnten den 33-Jährigen in der Kritzmannstraße im Neustädter Feld zwar stellen. Als sie ihn festnehmen wollten, schlug der Verdächtige jedoch einen 26 Jahre alten Polizisten und würgte ihn massiv am Hals. Auch Pfefferspray und Schlagstock konnten den Angreifer zunächst nicht stoppen, wie die Polizei weiter mitteilte. Erst als ein Passant einschritt, konnte der Mann überwältigt werden.

Der attackierte Polizist kam in ein Krankenhaus. Seine Verletzungen waren jedoch nicht so schwer, dass er über Nacht dort hätte bleiben müssen. Die Polizei ermittelt wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern sowie versuchter Tötung gegen den Verdächtigen.

Von LVZ