Döbeln/Chemnitz

Gertraud P. ist bitter enttäuscht. Sie borgte Hendrik P. 2015 und 2016 mehrfach Geld. Über 1000 Euro kamen zusammen. Und sie sah kaum einen Cent wieder.

Am Knast vorbei geschrammt

Die Rentnerin aus Chemnitz gehörte zum Bekanntenkreis, den sich der 37-Jährige aufgebaut hatte, als er Döbeln verlassen und nach Chemnitz gezogen war. In der Stiefelstadt hatte er Ende 2013 und Anfang 2014 mehrfach im Keller eines Hauses der Gemeinnützigen Wohnungsgenossenschaft an der Grimmaischen Straße Feuer gelegt, die Mieter damit in Angst und Schrecken versetzt, hohen Schaden verursacht und die Feuerwehr ordentlich auf Trab gehalten. P. saß in Untersuchungshaft bis das Amtsgericht Chemnitz den Haftbefehl außer Vollzug setzte. Wieder in Freiheit absolvierte er einen Alkoholentzug und siedelte sich in Chemnitz an. Nach einigem juristischen Hin und Her mit abgeänderten und aufgehobenen Urteilen verurteilte ihn die 6. Strafkammer des Chemnitzer Landgerichtes am 23. Mai 2016 rechtskräftig zu zwei Jahren Haft mit Bewährung. „Wir brauchen keine Haftstrafe mehr, um auf Sie einzuwirken“, sagte Richter Kay-Uwe Sander, Vorsitzender der 6. Strafkammer, damals zur Begründung.

Zechprellerei in der Jugendherberge

„Das Schlimmste war der Vertrauensverlust“, sagte nun Gertraud P. im Amtsgericht Chemnitz. Die Rentnerin hatte Hendrik P. das ganze Geld geborgt, was dieser nicht zurückzahlte. Fraglich, ob das strafbar ist. Rechtsanwalt Martin Göddenhenrich meldet daran leise Zweifel an, weil die Frau wusste, dass P. als Hartzer knapp bei Kasse ist, sie bereits wissen konnte, dass sie das Geld nicht wieder sieht. Da fehlt die Täuschung, die es braucht, um den Tatbestand des Betruges zu erfüllen.

Auch Unterschrift gefälscht?

Aber P. könnte mit einiger krimineller Energie Geld ergaunert haben. Ihm liegen Betrugshandlungen zur Last, bei denen er sich Geld von Gertraud P.´s Konto auf sein eigenes überwiesen habe und dabei ihre Unterschrift auf dem Formular nachgemacht haben soll. Betrug in Tateinheit mit Urkundenfälschung nennt Oberstaatsanwalt Michael Gräfenstein das. Er hat P. auch noch der Zechprellerei in einer Chemnitzer Jugendherberge (Betrug, Schadenssumme 360 Euro) im August 2016 sowie des Missbrauchs von Notrufen angeklagt.

Feuerwehr umsonst ausgerückt

Im April und Juni 2016 – also vor und nach seiner Verurteilung wegen schwerer Brandstiftung in Döbeln – soll er den Feuerwehr-Notruf gewählt haben, ohne dass irgendwas war. Zweimal rückte die Chemnitzer Berufsfeuerwehr zu den vermeintlichen Bränden aus. Gegenüber der Polizei hat P. das bereits zugegeben. „Er sagte, er war betrunken und dann mache er solchen Blödsinn“, erinnerte sich ein Polizeihauptmeister im Zeugenstand. In der Landgerichtsverhandlung hatte P. jedoch angegeben, nichts mehr zu trinken... .

Der GWG-Brandtstifter und die Justiz Am 26. Dezember 2013 brannte im Haus der Gemeinnützigen Wohnungsgenossenschaft Döbeln an der Grimmaischen Straße der Stromkasten. Die Feuerwehr evakuierte die Mieter – darunter eine ältere Frau mit Atemschutzmaske und Taschenlampe durchs verqualmte Treppenhaus. Der Sachschaden betrug hier 35 000 Euro. Im August 2014 verurteilte das Amtsgericht Chemnitz Hendrik P. wegen schwerer Brandstiftung zu drei Jahren und zwei Monaten Haft, ordnete außerdem dessen Unterbringung in der Entziehungsanstalt an. . Gegen das Urteil legte der Angeklagte Berufung ein – drei Jahre Haft ohne Unterbringung lautete das Urteil in der zweiten Instanz im März 2015. Das focht der Angeklagte mit seinem Verteidiger, Rechtsanwalt Martin Göddenhenrich, mit der Revision an. Das Oberlandesgericht (OLG) Dresden gab dem teilweise statt. Es hob das Berufungsurteil in den Punkten auf, die die Strafe für P. betrafen. Den OLG-Richtern fehlte eine Prüfung mildernder Umstände durch das Berufungsgericht. Die 6. Kleine Strafkammer am Landgericht musste die Sache nun erneut verhandeln und die Wünsche des OLG berücksichtigen. Am Schuldspruch gab es nichts zu rütteln. So kam der Prozess ohne Zeugen aus und drehte sich ausschließlich um die rechtliche Würdigung der mildernden Umstände und die daraus folgende Strafzumessung. Nun liegen P. Betrügereien und Notrufmissbrauch zur Last. Er soll diese Taten vor und nach dem Landgerichtsurteil begangen haben, dass ihm die Freiheit erhalten hat. Der GWG-Brandstifter ist wegen, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr und Vortäuschen einer Straftat vorbestraft. Er hat dafür Geldstrafen bekommen. diw

Nicht umsonst verhandelt das Schöffengericht unter Vorsitz von Richterin Gudrun Trautmann die neuerlichen Anklagen gegen P.. Es geht um eine Haftstrafe zwischen zwei und vier Jahren. Sollte das Gericht P. der Taten vor dem 23. Mai 2016 schuldig sprechen, muss es das Landgerichts-Urteil noch mal aufmachen und die Strafe für die nun angeklagten Taten da mit reinpacken, eine Gesamtstrafe bilden. Weil dabei nicht einfach addiert wird, könnte die Strafe die zwei Jahre nicht übersteigen, was für die Bewährung wichtig ist. Für Straftaten nach dem Urteil des Landgerichtes – Schuldnachweis vorausgesetzt – könnte es Geldstrafen geben. Bei dieser sehr wohlwollenden Betrachtung bliebe P. die Freiheit erhalten. Sie blendet auch die Folgen des möglichen Bruchs der Bewährung durch die Straftaten aus, wenn das Gericht P. der nach dem 23. Mai 2016 begangenen Taten schuldig spricht.

Staatsanwalt sieht Brandstifter hinter Gittern

Oberstaatsanwalt Gräfenstein sagte in seinem Schlussvortrag, wohin die Reise des GWG-Brandstifters führen soll: In den Knast. Für die Taten vor dem 23. Mai 2016 beantragte er drei Jahre Gesamtstrafe – diese ist mit der Strafe des Landgerichts-Urteils zusammenzuziehen. Für die angeklagten Taten nach dem 23. Mai forderte Oberstaatsanwalt Gräfenstein ein Jahr und zwei Monate Haft. Ein Urteil gab es aber nicht. Denn Rechtsanwalt Martin Göddenhenrich ließ den Prozess in der letzten Minute platzen.

Jetzt muss der Graphologe ran

Der Verteidiger stellte noch einen Beweisantrag: Ein Schriftsachverständiger soll die Unterschrift auf dem Überweisungsträger untersuchen. Erstaunlich ist, weshalb die Staatsanwaltschaft das bisher nicht ermitteln ließ. Richterin Trautmann gab dem statt. Weil so ein Gutachten nicht in den drei Wochen Fortsetzungsfrist zu machen ist, setzte die Vorsitzende die Hauptverhandlung aus, die irgendwann ganz von vorne beginnt.

Richterin Trautmann kennt Hendrik P. Sie führte den Vorsitz über das Schöffengericht, das den 37-Jährigen am 20. August 2014 wegen schwerer Brandstiftung in Döbeln zu drei Jahren und zwei Monaten Haft plus der Einweisung in die Entziehungsanstalt verurteilte. Hätte dieses Urteil Bestand gehabt, wäre nicht nur Gertraud P. eine schwere Enttäuschung erspart geblieben.

Von Dirk Wurzel