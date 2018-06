Torgau

Ein neun Jahre alter Junge ist beim Fahrradfahren von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Junge sei am Dienstagnachmittag an der Bundesstraße 182 in Torgau plötzlich vom Fahrradweg auf die Fahrbahn gefahren und dort vom Auto einer 62 Jahre alten Fahrerin erfasst worden, wie die Polizei mitteilte. Der Junge musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Von LVZ