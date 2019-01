Grimma

„Bloß gut, dass ich angeschnallt war“, sagte der Fahrer eines Opel Corsa, nachdem er unverletzt seinem Wagen entstiegen war, mit dem er sich gerade dreimal überschlagen hatte und im Straßengraben landete. So geschehen am Montagabend gegen 18 Uhr auf der Straße zwischen Grimma und Seelingstädt.

Opel-Fahrer verliert Kontrolle über sein Fahrzeug

Dort hatte der 32-jährige Opel-Fahrer aus Grimma kommend in einer lang gezogenen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, was zum Unfall führte. Über die näheren Umstände des Fahrmanövers machte der allein am Unfall beteiligte Fahrer keine Angaben. Glück im Unglück war, dass sein Opel nach dem dreifachen Salto zwar stark beschädigt, jedoch wieder auf allen vier Rädern zum Stillstand kam.

Während die Freiwillige Feuerwehr Seelingstädt helfend eingreifen musste, konnte der Rettungswagen unverrichteter Dinger wieder abrücken. Quelle: Frank Schmidt

So konnte der Fahrer aus eigener Kraft sein Wrack verlassen, weshalb ein angeforderter Rettungswagen unverrichteter Dinger wieder einrücken konnte. Weil es zunächst aus dem Motorraum qualmte, wurde die Seelingstädter Feuerwehr zur technische Hilfeleistung angefordert.

Feuerwehr leistet technische Hilfe

Die Kameraden mussten nicht zum Löschangriff übergehen, klemmten aber vorsorglich die Batterie ab. Die dann auch eingetroffene Polizei nahm den Unfall auf. Die Straße wurde nur kurzzeitig voll gesperrt, später nur halbseitig, so dass der Verkehr ohne nennenswerte Behinderungen am Unfallort vorbei geführt werden konnte.

Von Frank Schmidt