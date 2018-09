Torgau

Bei einem Arbeitsunfall in einem Torgauer Holzverarbeitungsbetrieb wurde am späten Montagnachmittag ein 53 Jahre alter Mann verletzt. Wie die Polizei jetzt mitteilte, hatte ein Firmenmitarbeiter Paletten auf einen Lkw geladen. Dessen Fahrer schob sie dann selbst mittels eines Hubwagens an ihre Endposition. Dabei sei jedoch eine der Palette verrutscht. Sie fiel vom Stapel und traf den 53-Jährigen am Kopf.

Der Mann erlitt eine Platzwunde, die in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden musste. Derzeit werde geprüft, ob ein Verstoß gegen die Arbeitssicherheit vorlag, berichtete die Polizei weiter.

Von LVZ