Delitzsch

Ein Zeuge hatte am Donnerstag gegen 7.40 Uhr die Polizei informiert. Der Mann war auf dem Weg zur Arbeit an dem Bushäuschen auf dem Parkplatz vorbeigeradelt. Dabei sah er das trockene Gras hinter dem Haltestellenhäuschen glimmen und bemerkte auch die Reste eines zerborstenen Papierkorbs. Wie die Polizei berichtete, habe sich den eintreffenden Beamten dann folgendes Bild geboten: Auf einer Fläche von etwa sieben Quadratmetern glomm das Gras, allerdings hatte sich zum Glück noch kein offenes Feuer daraus entwickelt.

Der Papierkorb, der ursprünglich rechts neben dem Häuschen stand, war zerstört. Die Teile lagen in einem Radius von bis zu zwölf Metern verstreut. Die Anzeichen deuten darauf hin, dass Unbekannte mit einem noch unbekannten Mittel den Papierkorb zersprengten. Die Explosion zerstörte den Metallpapierkorb komplett und drückte die rechte Seitenwand, bestehend aus Holzbrettern, aus dem Metallrahmen.

Zudem riss sie mehrere Verkleidungsbretter heraus, wodurch sich Splitter lösten und im weiteren Umkreis zu Boden fielen. „Nicht auszudenken, wenn just in dem Moment der Explosion jemand an der Haltestelle vorbeigekommen wäre“, heißt es im Bericht der Polizei.

Nun werden Zeugen gesucht. Sie können sich an die Kripo in Leipzig (Dimitroffstraße 1, 04107 Leipzig, Tel. 0341/96646666) oder an die Kriminalaußenstelle Torgau (Husarenpark 21, Torgau, Tel. 03421/756325) wenden.

Von LVZ