Auerbach

Der „MIRI-Clan“ verfügt über kriminelle Verbindungen und Ableger in ganz Deutschland - auch in Bochum. Der „Patron“ oder das „Familienoberhaupt“ des dortigen Clanablegers ist am heutigen Dienstagmorgen während einer großangelegten Durchsuchungsaktion in Auerbach im Vogtland festgenommen worden.

Während des Einsatzes gegen organisierte Kriminalität wurden zehn Wohnungen und Lokale in Bochum und Herne, in Essen und eben Auerbach durchsucht. Aufgrund von Hinweisen auf eine mögliche Bewaffnung waren mehrere Spezialeinsatzkommandos in den Einsatz eingebunden. Die Handschellen klickten für drei 22, 28 und 30 Jahre alte Männer und den 32-jährigen Chef. Alle vier sollen Brüder sein. Sie alle stehen laut Staatsanwaltschaft im dringenden Verdacht des gewerbs- und bandenmäßigen Handels und Einfuhrschmuggels von und mit Kokain sowie Marihuana.

Polizei und Justiz haben ihre Einsätze gegen kriminelle Clans und organisierte Kriminalität vor allem im Ruhrgebiet seit einiger Zeit erheblich ausgeweitet. Immer wieder gibt es großangelegte Razzien gegen Clans libanesisch-arabischen Ursprungs.

Von fkä/dpa