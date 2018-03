Pfleger sticht auf Frau ein und stürzt sich dann in den Tod

Dresden. Die Dresdner Polizei ermittelt aktuell wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Wie die Beamten mitteilen, hatte am Mittwochabend ein 59 Jahre alter Mann eine 37-Jährige im ASB-Seniorenheim am Leutewitzer Ring mit einem Messer schwer verletzt. Die Frau wurde sofort medizinisch versorgt und befindet sich gegenwärtig in einem Dresdner Krankenhaus.

Bisherigen Ermittlungen zufolge betrat der 59-Jährige, bei dem es sich um einen Pfleger des Hauses handelte, ein Patientenzimmer. Kurz darauf stach er mit einem Messer auf die 37-Jährige ein, die sich dort zu Besuch aufhielt. Nach der Tat stürzte sich der Mann aus einem Fenster und verstarb wenig später. Die Motivlage ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft Dresden und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen.

Von cg