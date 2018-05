Leipzig

Ein brennender Pkw sorgt seit Montagmorgen auf der Bundesstraße 2 zwischen Zwenkau und Großdeuben für Behinderungen im Verkehr. Nach ersten Informationen der Polizei war das Feuer gegen 6.20 Uhr aus noch unbekannter Ursache im Motorraum des Fahrzeugs ausgebrochen.

Der Fahrer konnte sein Auto auf Höhe der Abzweigung zur B 95 am Fahrbahnrand zum Stehen und sich selbst in Sicherheit bringen. Aufgrund der extremen Hitzeentwicklung wurde offenbar auch der Asphalt in Mitleidenschaft gezogen. Die Straßenmeisterei ist bereits vor Ort. Die Fahrbahn musste bis auf Weiteres zur Hälfte gesperrt werden.

Von es