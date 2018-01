Planenschlitzer stehlen Werkzeuge für 180.000 Euro aus Lastwagen

Leipzig. Auf dem Autobahnparkplatz Bachfurt bei Leipzig haben Unbekannte mehrere Lastwagen-Planen aufgeschlitzt und Winkelschleifer im Wert von mindestens 180.000 Euro entwendet. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Diebstahl in der Nacht zu Dienstag auf der Autobahn 9 in Richtung München. Als die Beamten den Parkplatz nahe Markranstädt gegen 3.45 Uhr kontrollierten, bemerkten sie aufgeschlitzte Planen an neun Sattelzügen.

Vom russischen Lastwagen eines 52-jährigen Fahrers hatten die Täter 15 Paletten mit Winkelschleifern entwendet. Die insgesamt 720 Elektrowerkzeuge haben einen Gesamtwert von mindestens 180.000 Euro. Die Kripobeamten fanden später 13 leere Paletten im Auflieger, zwei lagen unter einem daneben stehenden Lastwagen.

Die Höhe des Gesamtsachschadens ist noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen wegen schweren Bandendiebstahls in Tateinheit mit Sachbeschädigung aufgenommen.

luc