Polizei Sachsen findet große Mengen Sprengstoff in Haus von Totem

Leipzig. Nach einem tödlichen Unfall in einer Munitionsentsorgung hat die Polizei in der Wohnung des Toten nahe Görlitz große Mengen Sprengstoff gefunden. Das teilte das Landeskriminalamt Sachsen (LKA) am Freitag mit. Bei den Ermittlungen zur Explosion vom vergangenen Freitag, die den 55-Jährigen sein Leben kostete, fand die Polizei Brandenburg Hinweise darauf, dass er in seinem Zuhause gefährliche Stoffe lagern würde.

Am Mittwoch durchsuchten Beamte der Polizei Sachsen das Grundstück des Mannes in der Gemeinde Kreba-Neudorf bei Görlitz. Dabei wurden Explosivstoffe, pyrotechnische Gegenstände, Munition und ähnliches in großem Umfang gefunden. Da ein Teil der Stoffe nicht sicher zu transportieren war, wurde die Pyrotechnik vor Ort durch Spezialisten abgeflammt.

Nun ermittelt die Polizei Sachsen zu dem Sprengstofffund. Die Polizei Brandenburg untersucht die Explosion in der Lübbener Munitionsentsorgung.

joka