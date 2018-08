Jena

Die Polizei hat am Dienstag in Jena die Leiche eines 26 Jahre alten chinesischen Studenten aus der Saale geborgen. Ein 23-jähriger vietnamesischer Student hatte sich nach Angaben einer Polizeisprecherin am Mittag bei der Polizei gemeldet und angegeben, den Mann getötet zu haben. Er schilderte nach den Angaben auch, wo er die Leiche in die Saale geworfen hatte. Die Leiche wurde zur Ermittlung der genauen Todesursache in die Rechtsmedizin gebracht.

Die Taucher suchten nach den Worten der Sprecherin rund zwei Stunden an der angegebenen Stelle. Zudem setzte die Polizei einen Hubschrauber ein, der am Ufer des Flusses nach dem Getöteten suchte. Zu möglichen Motiven des 23-Jährigen oder weiteren Hintergründen zu der Tat machte die Polizeisprecherin zunächst keine Angaben.

Von LVZ