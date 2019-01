Wurzen

Nach der schweren Randale in der Silvesternacht in Wurzen ermittelt die Polizei wegen des besonders schweren Falls von Landfriedensbruch. Wie am Mittwoch mitgeteilt wurde, sind zwei Männer (20, 31) und eine Frau (30) vor einem Wohnhaus in der Karl-Liebknecht-Straße von einer etwa 20-köpfigen, teils vermummten Gruppe attackiert worden.

Schlagring gegen den Kopf

Während des Feuerwerks war der junge Mann – vermutlich mit einem Schlagrings oder ähnlichem – auf den Kopf geschlagen worden, wodurch er kurzzeitig ohne Bewusstsein war. Die drei Angegriffenen konnten sich in die Wohnung der beiden älteren Geschädigten flüchten und hören, wie die Täter hernach die Haustür aufbrachen und im Hausflur/Treppenaufgang wüteten. Schließlich standen die Randalierer vor der Wohnungstür und zerstörten deren Verglasung.

Streifenwagen stoppt Schläger am Wettinplatz

Danach verließen sie den Ort und liefen in Richtung Wettinerplatz davon. Als sie dort kurz nach ein Uhr von einer Streifenwagenbesatzung gestoppt wurden, ergriff die Mehrzahl der Personen die Flucht. Ein kleiner Teil der Gruppe (3 Personen) versuchte allerdings, beide Beamte mit Faustschlägen zu treffen, bevor sie ihren Kumpanen folgten.

Nach fußläufiger Verfolgung gelang es mit Hilfe weiterer Kollegen, sieben Tatverdächtige an der Karl-Marx-Straße zu stellen. Jene verhielten sich sehr aggressiv und gingen schlagend sowie tretend auf die Beamten los. Erst der Einsatz von Reizgas brach die Attacken der Jugendlichen/Heranwachsenden im Alter von 15 bis 19 Jahren. Sie wurden auf dem Boden mit Handfesseln fixiert und wenig später zum Polizeistandort Wurzen verbracht. Nach erkennungsdienstlichen Maßnahmen wurden sie wieder in Freiheit entlassen, wenngleich dies für einige aufgrund des Alters als Übergabe an Erziehungsberechtigte erfolgen musste.

Tatverdächtige kommen aus Raum Wurzen/ Grimma

Zudem konnten im Laufe des 1. Januar vier weitere Tatverdächtige (15, 17, 18, 18) identifiziert werden. Alle derzeit bekannten Beteiligten sind deutscher Herkunft und – mit Ausnahme des 20-jährigen und aus Leipzig stammenden Geschädigten – sämtlich im Raum Grimma/Wurzen wohnhaft. Die Hintergründe der Tat und die Motivation der Tatverdächtigen sind noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen, denen die Gruppe vor und nach dem Tatgeschehen im Stadtgebiet Wurzen aufgefallen ist, die Hinweise zur Identität weiterer Tatverdächtiger geben oder sonst sachdienliche Angaben machen können. Zeugen wenden sich hierfür bitte an die Kriminalpolizeiinspektion Leipzig, Dimitroffstraße 1 bis 5, in Leipzig, Telefon 0341/9664 6666.

Von Birgit Schööpenthau