Borna

Die Polizei hat nach einem Zeugenhinweis am Dienstag gegen 18 Uhr zwei Männer in Borna nach einem Drogendeal gestellt. Einer der Tatverdächtigen, ein 22-Jähriger, hatte etwa 41 Gramm Cannabis bei sich. Weitere neun Gramm fanden die Beamten bei einer freiwilligen Durchsuchung in der Wohnung des Mannes, wie die Polizei mitteilt.

Die Drogen solle er von dem anderen Tatverdächtigen, einem 25-Jährigen, bekommen haben. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde auch dessen Wohnung untersucht. Dabei stießen die Beamten auf eine heimische Cannabisplantage mit insgesamt 75 Pflanzen.

Verdächtiger festgenommen

Die Drogen wurden beschlagnahmt und der 25-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von RND/mot