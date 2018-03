Dresden. Polizeibeamte haben am Donnerstagmorgen einen 24-jährigen Mann gefasst, der die Fassade des Einkaufszentrums „Sachsenforum“ in Gorbitz mit einem Hakenkreuz beschmiert hat. Der 24-Jährige sprühte ein 20 mal 30 Zentimeter großes Hakenkreuz mit schwarzer Farbe an die Wand. Nun ermittelt die Polizei wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gegen den jungen Mann.

Von tbh