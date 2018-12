Torgau

Am Sonntag hat die Polizei in Torgau einen alkoholisierten Jugendlichen mit auf das Revier genommen, nachdem er am Abend mehrfach aufgefallen war. Laut einer Pressemitteilung wurde der 16-Jährige von Bewohnern eines Altenpflegeheims gemeldet, vor dem er randalierte.

Ein Atemalkoholtest, den die Beamten vor Ort durchführten, ergab einen Wert von 0,82 Promille. Die Polzisten verwiesen den Jugendlichen schließlich des Platzes.

Gegen 22.40 Uhr trafen Beamte den Jugendlichen wieder am Dr.-Külz-Ufer an. Der 16-Jährige schob ein Fahrrad, das ihm nicht gehörte. Die Polizisten nahmen den Jugendlichen daraufhin mit auf ihr Revier, wo sie seine Eltern verständigten und ein Ermittlungsverfahren gegen den jungen Torgauer eröffneten.

thiko