Weimar

Nach dem Fund mehrerer verdächtiger Gegenstände am Weimarer Hauptbahnhof sitzt ein Mann nun in Untersuchungshaft. Das Amtsgericht Erfurt habe wegen des Fundes gegen einen 37-jährigen Weimarer Haftbefehl erlassen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Erfurt am Montag.

Der Mann stehe im Verdacht, gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen zu haben. Er sei wegen Gewaltdelikten „umfangreich vorbestraft“. Er sei bereits am Samstag durch die Polizei festgenommen worden, der Haftbefehl sei am Sonntag erlassen worden. Einem Bericht des MDR zufolge lag in der Box eine Kalaschnikow vom Typ AK 47 und dazugehörige Munition. Außerdem hätten die Ermittler zwei Handgranaten, eine Pistole sowie Pyrotechnik gefunden. Das Schließfach soll seit 24 Tagen nicht mehr geleert worden sein. Deshalb seien Bahnmitarbeiter aufmerksam geworden, so die Thüringer Allgemeine.

Am Freitag war wegen des Fundes der Hauptbahnhof zeitweise gesperrt.

