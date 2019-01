Geithain

Die Polizei hat einen mutmaßlichen Einbrecher zwischen Samstag und Sonntag an einem Einfamilienhaus in Geithain auf frischer Tat ertappt. Im Rucksack des 26-Jährigen fanden die Beamten ersten Informationen der Polizei zufolge Gegenstände aus einem Ärztehaus, in das kurz zuvor eingebrochen worden war. Der Tatverdächtige stellte sich daraufhin freiwillig den Polizisten.

Der junge Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen. Im Verlauf des Sonntags wird er einem Haftrichter vorgeführt.

Von RND/LVZonline