Staßfurt -

Nach zwei Bränden in einem brachliegenden Industriegebiet in Staßfurt ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Sonntagnachmittag war die Feuerwehr zunächst zu einem Grasnarbenbrand ausgerückt und konnte die Flammen unter Kontrolle bringen.

Am Abend stand dann eine 80 mal 120 Meter große, schon lange leerstehende Lagerhalle auf demselben Areal in Flammen, wie die Polizei am Montag in Bernburg mitteilte. Wegen der zeitlichen und räumlichen Nähe schließt die Polizei einen Zusammenhang nicht aus.

Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe stand in beiden Fällen zunächst noch nicht fest. Es waren 55 Feuerwehrleute mit elf Fahrzeugen im Einsatz.

Von LVZ