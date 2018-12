Mittweida/Kriebstein

Nach einem Zeugenhinweis konnte am Vormittag des 14. Dezember das von ihr genutzte Fahrzeug nahe eines Waldgebietes in der Gemeinde Kriebstein gefunden werden. Unmittelbar danach kam ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Zusätzlich suchten in dem Gebiet bis zum Einbruch der Dunkelheit Personenspür- und Flächensuchhunde nach der Vermissten. Die Suchmaßnahmen wurden kontinuierlich am Wochenende und den folgenden Tagen mit mehreren Beamten fortgesetzt.

Einsatz von Suchhunden

Wer hat diese Frau aus Mittweida gesehen? Quelle: PD Chemnitz

Am gestrigen Dienstag erfolgte wiederum bis zum Einbruch der Dunkelheit eine Absuche im Waldgebiet mit rund 50 Einsatzkräften der sächsischen Bereitschaftspolizei sowie nochmals mit einem Mantrailer. Auch am heutigen Mittwoch wird die Suche mit Unterstützung mehrerer dutzend Einsatzkräfte fortgesetzt.

Seit vergangenen Montag wird Martina Hofmann vermisst. Die 53-jährige Frau hat an diesem Tag zwischen 6.45 Uhr und 16.45 Uhr ihre Wohnanschrift in der Theodor-Heuss-Straße mit einem grauen Opel Astra (amtl. Kennzeichen: FG-HM 616) mit unbekanntem Ziel verlassen. Aufgrund dessen, dass nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich die 53-Jährige in einer hilflosen Lage befindet und womöglich medizinische Hilfe benötigt, wurden seitens der Polizei wiederholt bekannte Anlaufpunkte der Vermissten abgeprüft.

Personenbeschreibung

Die Vermisste ist etwa 1,70 Meter groß und hat kurze, braune Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie wahrscheinlich eine dunkelblaue Jacke mit Kapuze. Mehr ist zu ihrer Kleidung bislang nicht bekannt geworden. Auffällig ist zudem, dass Martina Hofmann merklich langsam und leise redet.

Die Polizei bittet nunmehr die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach der vermissten 53-Jährigen.

Hinweise ans Revier Mittweida

Wer hat Martina Hofmann seit Montagmorgen gesehen bzw. wer weiß, wo sie sich gegenwärtig aufhält? Wem ist der graue Opel Astra mit dem amtlichen Kennzeichen FG-HM 616 seit Montagmorgen aufgefallen? Wer hat die Frau möglicherweise in öffentlichen Verkehrsmitteln bemerkt?

Hinweise erbittet das Polizeirevier Mittweida unter Telefon 03727 980-0. Zeugen können sich selbstverständlich auch an jede andere Dienststelle wenden oder ihre Hinweise über den polizeilichen Notruf 110 mitteilen.

Von daz