Limbach-Oberfrohna

Maskierte Beamte mit Maschinenpistolen am Boden und ein Helikopter in der Luft: Bei der Suche nach einem womöglich bewaffneten Mann hat die Polizei am Dienstag ein Waldstück bei Limbach-Oberfrohna im Landkreis Zwickau abgeriegelt. Nach konkreten Hinweisen suchen seit dem Nachmittag rund 100 Einsatzkräfte den 29-Jährigen, der seit Sonntagvormittag nach einem eskalierten Beziehungsstreit mit seiner Ex-Freundin auf der Flucht ist. „Es gibt konkrete Anhaltspunkte, dass er sich in dem Gebiet befindet“, sagte eine Polizeisprecherin.

Mehr als 48 Stunden ist der Gesuchte zu dem Zeitpunkt schon untergetaucht. Im Laufe der Ermittlungen hat sich die Suche zunehmend auf ein Gebiet des Ortes Pleißa eingeengt, der zu Limbach-Oberfrohna gehört. Es soll unweit des Hauses sein, in dem seine Ex-Freundin und deren Eltern wohnen. Als konkrete Straftaten stehen laut Polizei bislang lediglich der Verdacht auf eine Bedrohung sowie der Vorstoß gegen das Waffengesetz im Raum. Warum der Mann nach dem wohl handgreiflichen Streit getürmt ist, ist weiter unklar.

Waffe aus Schützenverein fehlt

Nachdem anfangs die Informationen spärlich waren, kamen nach und nach immer mehr Einzelheiten über den Gesuchten ans Licht: Der 29-Jährige soll in Hartmannsdorf (Landkreis Mittelsachsen) einem Schützenverein angehört haben. Der am Sonntag außer Kontrolle geratene Beziehungskonflikt dauert schon seit einiger Zeit. Bereits im April habe es deswegen eine Anzeige gegeben. Danach seien die Waffen des Mannes auf Anweisung des Landratsamtes von der Polizei sichergestellt worden.

Anscheinend aber hatte der 29-Jährige noch immer die Möglichkeit, sich im Verein Nachschub zu besorgen. Es fehle eine Waffe, sagte Polizeisprecherin Jana Ulbricht. Er habe sie sich unberechtigt angeeignet. Ob es sich dabei um eine Maschinenpistole handelt, wollte sie nicht sagen. „Dazu geben wir keine Auskunft.“

Während der Hubschrauber das Waldstück mit einer Wärmebildkamera scannt, durchkämmen zahlreiche Beamte aus den Polizeidirektionen Chemnitz und Zwickau sowie der Bundes- und der Bereitschaftspolizei den Forst. Man gehe davon aus, dass keine unmittelbare Gefahr für Unbeteiligte bestehe, hieß es. „Es handelt sich noch immer um einen Großeinsatz“, betont ein Polizeisprecher.

Beschreibung des Gesuchten

Derweil wurde auch eine Bevölkerung bei der Suche nach dem 29-Jährigen um Hilfe gebeten. Die Polizei veröffentlichte einen Fahndungsaufruf sowie Fotos des 29-Jährigen. Zugleich wurde der Mann darin aufgefordert, mit der Polizei in Kontakt zu treten, um so die Situation aufzuklären. Laut Polizei hat der Gesuchte zum Zeitpunkt seines Verschwindens am Sonntag ein gelbes T-Shirt, schwarze Hosen und Turnschuhe getragen. Der 1,80 Meter große, schlanke und dunkelhaarige Mann habe einen schwarzen Rücksack, eine schwarze Tasche und eine rote Plastiktüte bei sich gehabt.

Nach einem eskalierten Streit mit seiner Ex-Freundin am Sonntag hatte es laut Polizei Hinweise darauf gegeben, dass sich der 29-Jährige eine Schusswaffe besorgt haben könnte. Vorsorglich waren seine ehemalige Lebensgefährtin und deren Familie in Sicherheit gebracht worden.

LVZ