Leipzig

Nach einem Unfall mit Fahrerflucht in Colditz bei Leipzig hat ein Spürhund der Polizei die Beamten zu dem mutmaßlichen Täter geführt. Der Unbekannte war mit dem Fahrzeug zuvor in eine Leitplanke gefahren und ließ den Wagen in einem Graben zurück, so die Polizei. Ein Zeuge informierte die Polizei am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr.

Der Hinweisgeber gab an, wem der Wagen gehören könnte. Nach Prüfung der Kennzeichen, stellte die Polizei fest, dass diese als gestohlen gemeldet waren. Eine Umweltplakette deutete auf die Stilllegung des Fahrzeugs hin.

Die Beamten bemerkten noch mehrere aufgebrochene Garagen, aus denen nach Angaben der Eigentümer aber nichts fehlte. Ein Spürhund der Polizei führte die Beamten von den Garagen zum Fahrzeug und weiter zu einem Haus. Hier war der 22-Jährige wohnhaft, der von Zeugen benannt wurde. Nun ermittelt die Polizei.

dei