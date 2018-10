Groitzsch

Die Groitzscher Feuerwehrleute mussten am Wochenende zweimal zum Einsatz ausrücken, informiert ihr Pressesprecher Mike Köhler. Am Freitag gegen 20.50 Uhr wurden die Kameraden der Ortsfeuerwehren Michelwitz, Gatzen und die Groitzscher Drehleiter nach Nöthnitz alarmiert.

Dieser Telefonmast in Nöthnitz drohte umzustürzen. Quelle: Mike Köhler

Ein Lkw hatte einen Telefonmast so sehr touchiert, dass der in der Folge drohte umzustürzen. Feuerwehrleute sicherten den Mast, sperrten den Bereich ab und informierten die Telekom.

Porsche brennt in Groitzsch

Am Sonntag wurde die Feuerwehr Groitzsch gegen 16.30 Uhr zu einem Fahrzeugbrand in die Altenburger Straße gerufen. Glücklicher Umstand für den Fahrzeugführer eines Porsche 911 war, dass Ortswehrleiter Mario Zetzsche genau am Einsatzort wohnt. Mit Feuerlöscher und Gartenschlauch half er sofort bei Bekämpfung des Brandes.

Als die Feuerwehr vor Ort war, musste sie nur noch die restliche Ablöschung vornehmen. Quelle: Mike Köhler

„Ohne seinen Einsatz wäre der Totalverlust des historischen Fahrzeugs wahrscheinlich nicht zu verhindern gewesen“, erklärt Mike Köhler. Als die Feuerwehr eintraf, musste sie nur noch eine Restablöschung vornehmen.

Der Porsche (li.) hat gebrannt. Quelle: Mike Köhler

Von ie