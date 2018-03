RB Leipzig-Fahne von Grundstück gestohlen

Sömmerda. Unbekannte haben in Sömmerda eine RB Leipzig-Fahne von einem Privatgrundstück gestohlen. Der Fanartikel war in einer Höhe von etwa fünf Metern an einem Fahnenmast befestigt, wie die Polizei mitteilte. Demnach hatten sich die Täter in der Nacht zu Samstag an der Fahne zu schaffen gemacht.

"Auch wenn die Vorlieben in Sachen Fußball sehr verschieden sind, rechtfertigen diese weder das widerrechtliche Betreten des Grundstücks noch die Wegnahme der Fahne", heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die Täter würden demnach Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruchs und Diebstahls erwarten.

Wer Hinweise zum Vorfall geben kann, meldet sich unter der Telefonnummer (03634) 3360 bei der Polizei in Sömmerda.

jhz