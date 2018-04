Grimma

Am Mittwoch ist ein Radfahrer in Grimma gegenüber einem Autorfahrer handgreiflich geworden. Laut Polizei hatte der Radler den 35-jährigen Autofahrer 10:25 Uhr im Kreisverkehr Richtung Wurzen geschnitten. Der 35-Jährige hielt an, um mit dem Radfahrer zu reden. Dieser hörte laut dem Autofahrer nur unwillig zu, bis er dem 35-Jährigen ins Gesicht schlug. Anschließend fuhr er mit seinem Fahrrad auf der Umgehungsstraße davon. Der Geschlagene beschreibt den Täter als schlanken, 1,65 bis 1,70 Meter großen Mann von 50 bis 55 Jahren. Er hatte dunkelblondes, grau meliertes Haar mit Locken. Er trug eine Brille, ein blaues Polo-Shirt und eine Jeans. Er fuhr ein älteres Fahrrad.

Die Polizei in Grimma nimmt Hinweise in der Köhlerstraße 3 oder unter der (03437) 70 89 25 10 0 entgegen.

thiko