Leipzig

Im Vogtlandkreis ist am Freitagabend ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der 62-Jährige auf der B 282 zwischen Syrau und Mehltheuer mit dem Pkw eines 35-Jährigen zusammengestoßen.

Durch den Aufprall wurde der Radfahrer auf die Gegenfahrbahn geschleudert und dort von einem entgegenkommenden Fahrzeug erfasst, hieß es weiter. „Während die beiden Autofahrer unverletzt blieben, kam für den Radfahrer jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle“, erklärte eine Behördensprecherin.

Aufgrund der Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße am Freitagabend für zwei Stunden gesperrt werden. Experten der Unfallursachenermittlungen sollen nun klären, wie es zu dem Unglück kommen konnte. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 31.000 Euro, hieß es.

Auch wenn Fahrradunfälle deutlich seltener auftreten als andere Zusammenstöße, so haben sie meist einen tragischen Ausgang. Die überwiegende Mehrheit der beteiligten Radfahrer ist laut der Polizeistatistiken für ihr Unglück auch nicht selbst verantwortlich. Lediglich ein Drittel wird nach den Behördenermittlungen jeweils als Verursacher der Unfälle geführt – in den meisten Fällen wegen Missachtens des Rechtsfahrgebots.

Von Matthias Puppe