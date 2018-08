Neukirch

Bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Neukirch, Landkreis Bautzen, ist ein Fahrradfahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte ein Autofahrer am Freitagabend den 50-Jährigen auf einer Landstraße übersehen und umgefahren.

Der Radfahrer habe dabei schwerste Verletzungen erlitten und sei noch an der Unfallstelle gestorben. Der 38 Jahre alte Pkw-Fahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Von LVZ