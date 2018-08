Meuselwitz

Bei einen Verkehrsunfall in Meuselwitz ist am Freitagvormittag eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei auf OVZ-Nachfrage bestätigte, musste die Frau mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Ob sie in Lebengefahr schwebt, ist unklar. Wegen des Rettungseinsatzes war die Bundesstraße 180 in der Schnauderstadt eine Stunde voll gesperrt.

Notarzt kommt mit Hubschrauber

Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall kurz vor 10 Uhr in der Zeitzer Straße auf Höhe des Rewe-Supermarkts. Dabei erfasste eine 56-Jährige mit ihrem Skoda die Radlerin, woraufhin die 63-Jährige stürzte und sich schwer verletzte. Den Ermittlungen zufolge kam das Auto aus der Straße Am Ententeich und wollte auf die Zeitzer Straße abbiegen. Dabei übersah die Frau im Skoda offenbar die ältere Frau, die mit ihrem Drahtesel auf dem Radweg unterwegs war. Dort stießen dann beide auch zusammen. Der herbeigerufene Notarzt kam aufgrund der Schwere des Unfalls per Hubschrauber und nahm die Verletzte umgehend mit.

Rückstaus auf Zeitzer Straße

Kurz nach dem Zusammenstoß sperrten die Polizisten aufgrund der Ermittlungs- und Bergungsarbeiten zunächst die Zeitzer Straße voll, was wiederum zu langen Rückstaus in beide Richtungen führte. Um 11.01 Uhr gaben die Beamten die B 180 Richtung Zeitz und Altenburg dann wieder frei. Inzwischen haben sich die Staus aufgelöst und der Verkehr fließt wieder.

