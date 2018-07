Halle

Eine Radfahrerin ist in Halle von einem Lastwagen überfahren und dabei getötet worden. Der Fahrer des Lastwagens bog am Montagmittag bei grüner Ampel nach links ab, wie die Polizei mitteilte. Dabei habe der 53-Jährige die 62 Jahre alte Frau übersehen, die in entgegengesetzter Richtung fuhr. Der Lastwagen erfasste die Radlerin, sie starb noch am Unfallort. Während der Bergung und der Unfallaufnahme musste die Straße zeitweise voll gesperrt werden.

Von jhz