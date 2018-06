Torgau

Nach Angaben der Polizeidirektion Torgau machten vier Freunde im Alter von 14 bis 16 Jahren am Dienstag unfreiwillig die handfeste Bekanntschaft mit einer Gruppe „Halbstarker“, als sie einen Wohnblock am Platz der Freundschaft passierten. Aus einem Hauseingang traten plötzlich fünf andere Jugendliche heraus auf den Gehweg.

Einer von ihnen – ein 19-Jähriger – soll versucht haben, einem 14-Jährigen dessen Fahrrad zu entreißen. Da dies ihm nicht gelang, habe der 19-Jährige sinngemäß gedroht: „Gib das Fahrrad her, oder ich schlage dir ins Gesicht.“ Aus Angst habe der 14-Jährige sein Fahrrad losgelassen, so dass der 19-Jährige es nehmen und in den Keller des Hauses tragen konnte.

Opfer wurden eingeschüchtert

Die Opfer des Raubüberfalls wurden noch davor gewarnt, die Polizei zu rufen. Davon allerdings ließen sich die vier Freunde jedoch nicht abhalten. Ein Zeuge hatte das Geschehen beobachtet und erzählte den mittlerweile eingetroffenen Gesetzeshütern, wo das Fahrrad deponiert war. Die Beamten fanden dort zwei weitere Fahrradrahmen, die sie vorsorglich ebenfalls sichergestellten.

Noch am Dienstagabend konnte der 19-Jährige, der wegen ähnlicher Delikte kein unbeschriebenes Blatt ist, vorläufig festgenommen werden. Am Mittwoch sollte er nach Angaben der Polizei dem Haftrichter vorgeführt werden.

