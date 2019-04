Rackwitz

Seit Sonntagnachmittag wird ein Bewohner (83) der Rackwitzer Seniorenresidenz ( Hauptstraße) vermisst. Der ältere Herr ist 1,75 Meter groß, hat eine schlanke Figur, schwarze Haare und trägt eine Brille. Unterwegs ist er mit einem Gehstock, dieser trägt die Aufschrift SOS Kinderdorf. Bekleidet ist er mit einer braunen Hosen, braunen Schuhen mir weißen Streifen und einer beigefarbenen Lederjacke. Zudem trägt er ein rot-schwarz kariertes Hemd. Der ältere Herr ist dement.

Bisherige Suche ohne Ergebnis

Nachdem er vermisst wurde, kam die Polizei zum Einsatz. Zunächst wurde die nähere Umgebung abgesucht. Die Suche wurde bis zur Schladitzer Bucht und in die Gartenanlagen ausgedehnt. Als dies erfolglos blieb, kam ein erster Spürhund am Sonntagabend zum Einsatz. Negativ. Mehrere Polizeieinsatzwagen bestreiften den Ort und die Umgebung. Um 22.40 Uhr wurde schließlich ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera angefordert. Dieser überflog Rackwitz weiträumig. Der Hubschrauber war von zirka 23.30 Uhr eine Stunde lang in der Luft. Auch die Hubschrauber-Besatzung konnte den Vermissten nicht finden. Kurz vor 3 Uhr am Ostermontag kam ein weiterer, speziell ausgebildeter Polizeihund zum Einsatz, auch ohne Ergebnis.

Polizei vor der Seniorenresidenz in der Rackwitzer Hauptstraße. Seit Ostersonntag wird ein 83-Jähriger vermisst. Quelle: Frank Pfütze

Inzwischen ist der Mann zur bundesweiten Fahndung ausgeschrieben, ein üblicher Schritt, wie der Diensthabende im Polizeirevier Delitzsch, Hauptkommissar Uwe Joswig, informierte. Auch Bahn, LVB, Taxen, Flughafen, Krankenhäuser und Leitstelle sind informiert.

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Von Frank Pfütze