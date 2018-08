Mügeln

Wegen gefährlicher Körperverletzung muss sich nun ein 72-jähriger Mann aus Mügeln verantworten. Der Mann fuhr am Dienstagabend gegen 17.45 Uhr mit seinem Fahrrad von der Schloßstraße in Richtung Volksgutweg. Dabei habe er einen Rad-/Fußweg genutzt, der über eine kleine Steinbrücke – im Volksmund Verlobungsbrücke genannt – führt, teilte die Polizei mit. Die Brücke wird gern als Treffpunkt von Kindern und Jugendlichen genutzt – so auch an diesem Abend.

Offenbar damit ihm Platz gemacht wird, habe der 72-Jährige dann die Anwesenden angebrüllt, berichtete die Polizei weiter. Als eines der Kinder nicht sofort reagierte, habe der Mann zunächst sein Rad über die Brücke geschoben und es abgestellt. Dann sei er zurückgegangen und habe dem Kind mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Das Kind sei ins Straucheln geraten und wäre fast in die Döllnitz gefallen.

Einem anderen Kind warf er laut Polizei aus kurzer Distanz eine Bluetooth-Box, an welcher ein Schaden von etwa 80 Euro entstand, an den Hinterkopf. Der Junge wurde verletzt und musste später ambulant behandelt werden. Der Zwölfjährige informierte daraufhin seinen Vater, der umgehend Anzeige bei der Polizei erstattete. Die Beamten suchten den Tatverdächtigen auf, unterzogen ihn einer Vernehmung und nahmen die Ermittlungen auf.

