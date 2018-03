Rentnerin mit Rollator ausgeraubt - ein mutmaßlicher Täter gefasst

Dresden. Eine Rentnerin mit Rollator ist in Dresden von zwei Männern ausgeraubt und verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten die Räuber die 88-Jährige am Samstag zu Boden gestoßen und die Einkaufstasche aus ihrem Rollator gestohlen. Die Seniorin erlitt den Angaben zufolge bei dem Sturz einen Beckenbruch und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Täter flüchteten mit dem Diebesgut im Wert von rund 300 Euro.

Wenig später raubte vermutlich das gleiche Duo einer 66-jährigen Frau eine Tasche mit Einkäufen, zehn Euro Bargeld und einer Geldkarte. Nach Hinweis eines Zeugen nahm die Polizei wenig später einen 21-Jährigen fest, als dieser eine weitere gestohlene Tasche durchsuchte. Bei ihm wurden Gegenstände aus dem Besitz der 88-Jährigen gefunden. Der Mann wurde einem Haftrichter vorgeführt und anschließend ins Gefängnis gebracht. Die Ermittlungen zum zweiten Täter laufen laut Polizei noch.

LVZ