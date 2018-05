Dresden

Der mutmaßliche Mörder Robert K. ist offenbar gefunden. Seit dem Montagmorgen durchsuchten Polizei und SEK ein Waldstück in Königsbrück. Im Verlauf der Aktion fielen mehrere Schüsse auf Einsatzfahrzeuge, teilten die Beamten mit. Abgegeben wurden sie aus einem leerstehenden Gebäude in der Königsbrücker Heide.

Robert K. Quelle: Polizei Dresden

Der Schütze sei mit hoher Wahrscheinlichkeit der 33-Jährige. Aktuell wird der Zugriff vorbereitet. Verletzt wurde bisher niemand.

Der Sportschütze Robert K. soll am Sonnabendvormittag in Dresden-Kaditz eine 75-jährige Nachbarin erstochen haben. Seither ist er auf der Flucht. In Königsbrück wohnen die Eltern des 33-Jährigen, deren Haus bereits am Wochenende ergebnislos durchsucht worden war.

Von DNN