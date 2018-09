Wenn es nicht so einen ernsten Hintergrund hätte, müsste man direkt schmunzeln: Die NPD Mittelsachsen informiert in sozialen Netzwerken darüber, dass sie in Roßwein eine Bürgerbewegung dabei unterstützt, so genannte Schutzzonen-Streifen zu laufen. In rot-weißen Warnwesten ging es rund ums Rathaus, um dort „für mehr Sicherheit“ zu sorgen. Die zur Propaganda mit ins Netz gestellten Fotos zeigen einen gähnend leeren Marktplatz, kein Mensch weit und breit auf den „bestreiften“ Straßen. Wen wollen denn diese selbst ernannten Ordnungshüter vor wem beschützen?, stellt sich da die Frage. Oder haben alle Roßweiner gleich Reißaus genommen, als sie die komische Truppe kommen sahen? Doch im Ernst: Auch von solchen Patrouillen in Döbeln kursieren bereits Bilder im Netz. Und das Signal der NPD, das bei Wutbürgern zu verfangen droht, ist ziemlich klar. Flüchtlinge machen unsere Städte unsicher, die Polizei schafft es nicht, für Ordnung zu sorgen, also machen wir das. Die Polizei hat nun klare Kante gezeigt und erklärt, wo wirklich das Gewaltmonopol liegt, nämlich beim Staat und damit bei der Polizei. Eine Art patrouillierende Bürgerwehr braucht es nicht, weder in Döbeln, noch in Roßwein. Straf- und polizeirechtliche Möglichkeiten sollen gegen die Westenträger konsequent angewendet werden. Gut so. Wenn die ganze Aktion von NPD und ausländerfeindlichen Gruppen für starkes Befremden sorgt, dann ist es ein Detail, das dem Fass den Boden ausschlägt. Auf den Fotos im Netz sind unter den Streifengängern ganz deutlich mehrfach vorbestrafte Personen auszumachen. Da hört der Spaß dann wirklich auf. Wer will sich denn von solchen „Saubermännern“ vermeintlich beschützen lassen? Olaf Büchel