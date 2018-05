Roßwein

Die beiden vermissten Mädchen aus Roßwein, nach denen seit Mittwoch öffentlich gefahndet wurde, sind wohlbehalten wieder aufgetaucht. Wie die Polizei in Chemnitz mitteilte, wurden die beiden Schülerinnen nach einem Zeugenhinweis am Donnerstagnachmittag in Lemgo (Landkreis Lippe/Nordrhein-Westfalen) aufgefunden.

Von DAZ