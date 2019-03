Magdeburg

Beim Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) in Magdeburg sind zwei Menschen verletzt worden - darunter ein Polizist. Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, wurde das SEK am Montagabend zu einer Wohnung im Stadtteil Buckau gerufen, nachdem ein 20-Jähriger aus Eritrea dort während eines Drogengeschäfts mit einer Waffe bedroht worden sein soll.

Vier tatverdächtige Männer aus Guinea-Bissau forderten den Angaben zufolge Bargeld von dem 20-Jährigen. Das Opfer übergab das Geld, flüchtete anschließend aus der Wohnung in der Klosterbergestraße und rief die Polizei. Die Spezialkräfte stürmten daraufhin das Mehrfamilienhaus. Dabei sei einer der Beamten sowie einer der Tatverdächtigen verletzt worden, hieß es. Weitere Details nannte die Polizei zunächst nicht.

Von LVZ