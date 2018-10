Leipzig

Die sächsische Polizei verlängert die Bewerbungsfrist für Studium und Ausbildung. Bis zum 1. November könnten Interessierte ihre Unterlagen einsenden, hieß es am Montag in einer Mitteilung der Bereitschaftspolizei. Ursprünglich endete die Frist für den Beginn im kommenden Jahr am 1. Oktober 2018.

Am Einstellungstag müssen erfolgreiche Bewerber mindestens 16 und dürfen maximal 35 Jahre alt sein. Im Auswahlverfahren muss unter anderem ein Sporttest absolviert werden.

Die kommende Ausbildungsrunde beginnt am 1. September 2019, das Studium einen Monat später. Wieso die Polizei ihre Frist verlängerte, teilte die Behörde nicht mit.

Von jhz