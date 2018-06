Dresden

Am Samstagabend kam es in der Erstaufnahmeeinrichtung an der Bremer Straße zu zwei handgreiflichen Auseinandersetzungen in deren Folge vier Personen ins Krankenhaus eingeliefert und 15 Personen über Nacht ins Gewahrsam genommen wurden. Der Auslöser des Streits ist noch nicht bekannt.

Laut Polizeiangaben war am Samstagabend zunächst ein Streit zwischen 20 Personen in der Erstaufnahmeeinrichtung an der Bremer Straße entfacht. In kürzester Zeit eskalierte die Situation und die mittlerweile 60 beteiligten Bewohner begannen aufeinander einzuschlagen. Als die Beamten eintrafen war die Schlägerei bereits beendet. Übrig blieben drei verletzte Georgier, die zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert wurden, und eine beschädigte Fensterscheibe.

Als Auslöser für den Streit und die Schlägerei ermittelten die Beamten zwei Libyer und einen 29-jährigen Georgier. Sie müssen sich wegen des Verdachts des Landfriedensbruches verantworten.

Nur kurze Zeit nach der Beendigung des Einsatzes mussten die Beamten erneut eine Auseinandersetzung in der Erstaufnahmeeinrichtung schlichten. Nach ersten Ermittlungen waren rund 30 Bewohner georgischer Herkunft aus der Erstaufnahmeeinrichtung an der Hamburger Straße zur Bremer Straße gelaufen und hatten erneut die Konfrontation gesucht. Bei der anschließenden Schlägerei wurde ein 47-jähriger schwer verletzt und musste anschließen im Krankenhaus behandelt werden.

Einsatzkräfte der Polizei beendeten die Auseinandersetzungen und konnten die Gruppierungen voneinander trennen.

Um weitere Straftaten zu verhindern nahm die Polizei insgesamt 15 Personen libyscher und georgischer Herkunft in Gewahrsam. Die Bewohner der Erstaufnahmeeinrichtung wurden am Sonntagvormittag einzeln entlassen.

Gegen sie wird nun wegen Landfriedensbruch und gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Polizei ermittelt derzeit noch zum konkreten Auslöser der Auseinandersetzungen. Es sei jedoch davon auszugehen, dass die beiden Schlägereien in Zusammenhang stehen.

