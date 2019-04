Grimma

Nach der nächtlichen Schlägerei vor einer Diskothek im Grimmaer Ortsteil Großbardau hat die Polizei die Ermittlungen wegen versuchten Totschlags aufgenommen. Den Angaben zufolge waren am Sonntagmorgen gegen 4.40 Uhr mehrere Personen in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt, bei der ein 28-Jähriger so schwer verletzt wurde, dass sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Ein zweiter Mann, so wurde vom Polizeilagezentrum in Leipzig am Montagmorgen auf LVZ-Anfrage bestätigt, wurde leicht verletzt und ambulant behandelt. Angaben zum mutmaßlichen Hintergrund, zu den Beteiligten sowie zum Verlauf der Auseinandersetzung und der Ursache für die lebensbedrohlichen Verletzungen des 28-Jährigen sind derzeit noch nicht möglich.

Polizei hält sich aus ermittlungstaktischen Gründen zurück

Dem Vernehmen nach hat der ins Krankenhaus verlegte Mann nach heftigen Fußtritten schweren Kopfverletzungen davongetragen wird intensivmedizinisch betreut. Am abgesperrten Tatort haben Ermittler vor Ort Glassplitter entdeckt, die von einer Flasche stammen, welche als Tatwaffen gegen einen der Verletzten eingesetzt worden ist.

In Großbardau gab es in der Nacht zum Sonntag eine Schlägerei mit zwei verletzten Personen. Ermittler sind vor Ort, um Spuren am Tatort zu sichern. Quelle: Frank Schmidt

Für die Spurensicherung wurde der Tatort weiträumig gesperrt, was Auswirkungen auf den Berufsverkehr hatte. Insbesondere galt das Dreieck Großbardauer Hauptstraße (S 11), Parthestraße und Abzweig zur Parthestraße in Richtung Ortsmitte, wo sich eine Bushaltestelle befindet, als Sperrgebiet. Beamte der Polizei kanalisierten potenzielle Fahrgäste, um diese an einem vorübergehend vorverlegten Haltepunkt einsteigen zu lassen.

Staatsanwalt hat das Wort

Die Kriminalpolizei und die zuständige Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts des versuchten Totschlags aufgenommen. Erste Befragungen und Zeugenvernehmungen wurden durchgeführt.

Die Kriminalpolizei in Grimma sucht zur weiteren Aufklärung des Sachverhaltes noch Zeugen, die Hinweise auf die tätliche Auseinandersetzung geben können. Diese werden geben, sich beim Polizeirevier Grimma telefonisch unter 03437/708925100 zu melden.

Von Frank Schmidt